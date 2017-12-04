凌晨尾隨猥褻 正妹驚叫「變態」嚇跑色狼

2017-12-04 21:10

〔記者楊國文／台北報導〕從事餐飲業的陳姓男子被控去年1月凌晨隨機找作案目標，尾隨正妹並佯裝他是大樓住戶入內後，隨即強行對她摸乳、下體，正妹急中生智，先以手肘推擠他，大叫「變態」並呼救，陳男見事跡敗露逃逸仍被逮，高等法院今依強制猥褻罪判他10月徒刑。可上訴。

陳男去年1月初才另案犯下性騷擾案，遭判刑2月，可易科罰金6萬元，沒想到1周後竟再犯下強制猥褻罪，因此昨遭加重判刑，此次若上訴遭駁回判刑確定，將須入獄服刑。

判決指出，陳男在北市南京東路上的某餐廳工作，去年1月17日凌晨2時下班後，先將機車停放在酒店、餐廳林立的錦州街附近，接著步行尋找作案目標。

凌晨3時許，陳男看見長髮的林姓女子後，被她美色所吸引，鎖定她為下手目標，戴著口罩，亦步亦趨跟著她步行5分鐘，當林女停在一棟大樓並拿出鑰匙打開門後，陳男立即上前打招呼，佯稱他也是住戶，鬆懈林女心防。

當林女在前先進入大樓後，陳男眼見四下無人，即以左手摀住她的嘴巴，接著以右手由上而下，一路摸她的胸部、下體等處。林女則冷靜以對，先以手肘推擠並重踩他的腳抵抗，陳男感到一痛痛楚稍鬆手時，林女趁機大喊「變態」兩字求救，此聲音在凌晨時刻特別清亮。陳男見狀，嚇得逃離現場，不過仍遭警方循線逮捕法辦。