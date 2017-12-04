誆投資生存契約暴利騙棺材本 至少19人受害

2017-12-04 20:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕江姓通緝男誆稱與禮儀公司合作，詐騙買靈骨塔位的民眾，需搭配生前契約才能使用，再以轉售投資可獲利，先給1萬元「訂金」誘使上鈎，至少有19名被害人，其中78歲張姓退休公務員遭騙21萬元，怒罵「棺材本都騙」，高市警方查獲17嫌，依詐欺等罪嫌移送。

警方還查扣詐騙集團「教戰守則」，包括如何應付被害人會質疑的Q&A，包括「你們怎會有我電話？」、「合法經營還是詐騙？」等，都有教戰守則的回答技巧；另為招募新人加入該詐騙集團，也有不同的教戰守則，當新人排斥或懷疑騙人時，就以成本低售價高的保養品、美白針為例說服新人入行。

警方估計該詐騙集團獲利數百萬元，被害人數還在增加，但江嫌（27歲）否認詐騙，堅稱只是一般投資糾紛，強調自己是合法經營，且有配合的禮儀社，被點名的禮儀社和生前契約公司，反控被人冒用撞騙，檢警查獲偽刻的印章。

江嫌佯稱已有客戶下訂1萬元，「放線釣客」先給被害人甜頭，誆稱套餐市場行情已達22萬元，轉售可獲得數倍利潤，詐騙被害人花1、20萬買生前契約，才完成投資程序，78歲張姓退休公務員買了21萬元生前契約，對方突然失聯，張男才驚覺受騙。

新興警分局偵查隊成立專案，警方蒐集相關事證後，立刻成立專案小組，3日搜索該詐騙集團的據點，將江嫌為首的詐騙集團等17人帶回偵辦，發現江嫌還因公共危險罪被通緝。