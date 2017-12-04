男子搭小黃裝闊不找錢 再狠騙司機數千元

2017-12-04 19:50

〔記者王冠仁／台北報導〕53歲梁姓男子涉嫌從去年7月到今年10月，以搭計程車向司機裝熟再借錢的手法，騙走多位計程車司機數千元血汗錢，再隨即逃入小巷讓司機無法追趕。警方分析梁活動範圍與習性，趁他在一間網咖消費時逮人。警方發現他至少犯案8起，得手金額達數萬元，除將他依詐欺罪嫌送辦，也將擴大清查有無其他司機受害。

警方調查，梁的犯案手法，大多是在台北市中山區、松山區路邊攔計程車，先告訴司機要到附近某大樓辦事，當抵達後假設車資80元，他會故意「裝闊」付百元鈔並說不用找零，藉此取信司機，同時要司機等他出來再前往下一個地點。

梁下車後，假裝進入大樓，不久後再出來坐上同一輛計程車，告訴司機要前往萬華地區收租、收帳，營造自己是大老闆、大地主形象。但當抵達目的地後，梁故意謊稱要把投資款項交給朋友但還欠了幾千塊，故意先跟司機借錢，或是謊稱自己身上沒有小額鈔票，以此手法騙走司機財物，隨後竄入附近小巷，其中一名司機甚至損失7500元。

被害司機不甘被搭霸王車還被騙錢，氣得跑去派出所報案。警方根據監視器畫面追查，起先發現梁居無定所、難以追查行蹤，但隨著被害司機人數增多，警方發現梁大多是從松山區、中山區一帶搭車，藉此分析出他活動習性與區域，日前趁他在松山區一間網咖溜搭時逮人。