續攤後爛醉 正妹生日竟遭撿屍性侵

2017-12-04 18:50

〔記者謝君臨／台北報導〕20多歲女子小如（化名），去年生日時邀友人至KTV歡唱，而後帶著4人返家續攤拚酒，其中1男先行離去，另名不熟的共同友人江男，則疑假借不勝酒力先上樓休息，待3女喝醉後，竟涉嫌將小如抱上樓性侵得逞，還意圖持手機拍攝小如裸照；台北地檢署調查後，認定江男涉趁機性交罪犯行，今將他起訴。

此案北檢原以小如並無創傷症候群，且事隔多日才報案，以及江男律師指稱小如案發後記憶片斷，還曾與友人旅遊，期間更開心拍照、打卡，與遭到性侵後的害怕、恐懼反應不同等理由，認定江男罪嫌不足，處分不起訴，但高等檢察署審查後，認為全案仍有疑義，發回北檢重查。

檢方續查後，認定個人因生活環境、成長背景不同，不見得都有一般人預期的被害人理想形象，此外，2名同樣喝醉的女友人均證稱，指小如是第一個醉倒的，且喝醉之前並未與江男有過多接觸，應無酒後合意性交的可能性，再加上案發後江男曾傳訊息向小如道歉，檢方因而認定江男涉性侵犯行，予以起訴。

檢方調查，去年某夜，小如因生日邀約友人一起前往KTV唱歌慶祝，此時江男正好打給小如的共同友人，得知對方要開趴，表明說想一起去，小如認為對方只是想來同歡，並未拒絕，眾人歡唱結束後，小如原意帶2女1男返家續攤，江男又死皮賴臉跟著去，而後其中1男先走，江男則疑假裝不勝酒力先上樓休息。

被害人指控，江男趁她酒醉無法反抗之際，將她抱回樓上房內，強脫其衣褲性侵得逞，期間還意圖拿出手機拍下她的裸照，不過江男則否認犯行，辯稱小如喝醉後迎合他，雙方是合意性交，但檢察官不採信江男說詞，因檢警並未在江男手機內查扣到相關裸照，檢方今僅依趁機性交罪起訴江男。