不滿名嘴蔡玉真屢指浩鼎借劵 尹衍樑求償300萬

名嘴蔡玉真挨告，今出庭應訊。（記者溫于德攝）

2017-12-04 16:44

〔記者溫于德／台北報導〕浩鼎解盲前發生6千多張借券情形，金額達21億元，外界盛傳是「股東借券放空、炒作股價」使然；案經士林地檢偵辦後認定，該情形屬合理反應，予以簽結。而浩鼎第一大股東匯宏投資，所屬母集團潤泰之總裁尹衍樑，不滿名嘴蔡玉真未經查證還屢在節目上指其借劵，導致個人名譽權受損，提起民事求償300萬元與登報道歉。全案今日下午首度開庭審理，蔡親自出庭應戰。

不過，承審法官稍早聽畢雙方陳述後勸諭雙方和解，暫待庭後陳報確認，先定下次開庭日為明年1月8日下午。

全案起因於，外界在浩鼎案發時，質疑該公司在解盲前的6千多張借券具異常情形，是因股東借券放空、炒作股價造成。

但檢方經櫃買中心分析浩鼎股票交易後所出具之意見書所載，浩鼎確實有將利多消息藉由媒體接露，因此，股票上漲屬於合理反應，加上買賣較大的投資者或投資集團交易情形分散，在未發現多日交易集中並影響股市情形下，做出簽結處分。

而蔡仍在節目上指尹借劵不法，後挨告刑事妨害名譽，並求償300萬元名譽損失以及登報道歉；刑事部分尚由台北地檢署偵辦中，民事今天開庭審理。

尹的律師認為，蔡在節目上所說均屬事實評論、非意見表達，已妨害當事人名譽權，況且，若質疑偵檢方偵查結果，「為何不去攻擊檢官、要來攻擊當事人？」

接話的蔡則請求庭上向士檢調取相關卷宗，並稱，所有評論均是適度質疑，屬意見表達，自認不具刑、民事責任；但她也說，「我跟尹衍樑的交情很深，願意致意」。

法官聽畢雙方陳述後表示，尹在社會上有其地位，而蔡身為媒體人得發表言論，本案會興訟「或許只是有誤會沒解開」，勸諭雙方和解；法官庭末諭知原告律師一週內陳報原告是否具有和解意願？若有，同時陳報和解條件。

不過，法官也說，若確定無法和解，須在明年1月8日再次開庭前，陳報本案不爭執事項。

庭後的蔡強調「當然願意和解」，不樂見興訟浪費社會資源。

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