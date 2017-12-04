拿強力磁鐵吸竊娃娃機高價商品 萬磁王集團栽了！

楊姓竊嫌說用來吸竊娃娃機內商品的強力磁鐵是在工程材料行買來的！（記者王俊忠翻攝）

2017-12-04 15:53

〔記者王俊忠／台南報導〕楊姓慣竊涉夥同多名共犯，在嘉義、台南多家娃娃機店以強力磁鐵將娃娃機內的高單價藍芽喇叭、手錶與行動電源等商品吸到掉物口後取物，形同竊盜行為，南市三分局警方逮獲楊嫌與3名共犯、起出1百多件失竊商品。

警方初步調查，楊嫌與多名共犯以此手法竊取娃娃機內商品，於兩個月內在台南至少犯案17件、嘉義地區也有10餘件，獲利逾10萬元。警方表示，此磁吸娃娃機物集團還涉及其他竊案，持續擴大偵辦。

最近嘉義與南市多家經營「娃娃機」業者發現娃娃機台內商品遭一掃而空，但打機台內部一看、發現銅板量並不多，起初以為遇上夾物高手，但調閱監視器一看、才發現遭「萬磁王」高手以平均幾秒就吸偷1個商品的速度，在幾分鐘內抱滿雙手戰利品的離開現場。

業者察覺萬磁王竊賊目標都是放有高單價藍芽喇叭、手錶、行動電源等商品的機台下手。警方觀察，竊嫌常2人1組下手，1人動手吸竊商品、1人把風，會拿強力磁鐵吸住靠近機台玻璃的商品、吸引到掉物口後取物；離玻璃較遠處的商品，則先投幣把商品夾到近玻璃處，再拿強力磁鐵「如法泡製」吸到掉物口。

有業者告訴警方，光是1處店內的商品損失成本就高達5千多元，南市三分局警方於11月初受理後報請檢察官指揮偵辦，蒐證追查楊姓主嫌常在南市安南區本淵路1處據點出入，警方埋伏20多天後於3日逮獲楊姓男子（26歲）與吳姓、黃姓、黃姓3名共犯，並在楊嫌車上起獲1百多件竊得的贓物。

警方訊時，楊嫌坦承犯行並說強力磁鐵是從工程材料行買來的；訊後將楊等4人依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，同時持續追查銷贓管道與其他共犯，提醒其他娃娃機業者遇有類似遭竊情況，請儘速向警方報案。

警方從楊姓竊嫌車上起獲上百件在娃娃機內吸竊的高單價高品。（記者王俊忠翻攝）