願賠償20萬遭拒 楊姓車主誹謗洗車場被判刑

2017-12-04 15:10

［記者楊政郡／台中報導］41歲楊男駕駛租賃而來保時捷休旅車，到大墩路豪亮洗車場洗車，質疑車子被刮傷，但洗車工堅持車主開過來前就有刮痕，老闆出面圓場還送拋光美容，且強調可調監視器出來看，打蠟員工也說「車主來就有刮痕」，楊某不滿的離去，當晚到臉書上連續發文4篇，痛批該洗車場態度差、刮傷車子還要車主負責等，洗車場提告，楊某自知理虧願意賠償20萬，洗車場不領情，楊某被依誹謗罪判拘役55日。

判決書指出，本案為告訴乃論之罪，一開始被告原有意賠償新臺幣15萬元，但洗車場要求賠償金額20萬元，雙方有所差距，後來被告也同意賠償20萬元，洗車場卻拒絕，致未能達成和解。

判決書指出，自稱博士生的楊某（41歲），是某自營公司老闆，105年10月4日開著租賃車保時捷休旅車，到西區大墩路豪亮洗車場洗車，楊某在現場等候區等候，完成洗車程序後，楊向收錢的女老闆反映油箱蓋附近有刮痕，女老闆說「老闆、你來就有了」，「我可以提供全程監視光碟」等，且立即請員工免費送局部拋光美容，一旁林老闆就說「臘是我打的，你來就有了」，楊某非常生氣，不待拋光美容完成，開車逕行離去。

可是回家後竟在臉書上，連續發文4篇，痛批這是一家不負責任洗車場，態度惡劣，洗車刮傷，責任推給車主；第一次這麼想幹焦洗車場，態度真的很像流氓、極差，劣劣劣。