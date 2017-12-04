「新加坡警察」名義詐騙星國民眾 得手4.4億元

假冒新加坡警察部隊官網頁面，連當地警察也分不出真假。（記者姚岳宏翻攝）

2017-12-04 14:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團把魔爪跨海伸向新加坡，30歲陳男在台中東勢山區設立詐騙機房，冒用「新加坡警察」名義跨海詐騙星國民眾，再找台灣車手赴當地取款，星國警方初估詐騙金額超過新幣兩千萬元（折合新台幣4億4千萬元），刑事局警方兵分多路前往台中市及北市搜索，逮捕陳男等6嫌，詢後依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方調查，詐騙集團假冒新加坡警察，亂槍打鳥尋找被害人，謊稱其名下銀行帳戶遭不法集團盜用洗錢，即將進行凍結查扣，誘騙被害人進入假的新加坡警察部隊官網，填寫E化報案系統，過程中被害人不疑有詐，將個資及銀行帳密填入；再轉給「假冒中國公安國際刑警科」之第2線詐騙人員接聽，對方謊稱涉及刑案，繼續誘使民眾接聽第3線的假冒銀行監管科長之犯嫌電話。

對方此時稱被害人帳戶涉及洗錢，須進行財產清查或凍結指示，將名下帳戶款項轉帳至詐騙集團指定帳戶後，再由配合的台灣車手集團至新加坡當地直接提領贓款。

警方說，歹徒以新加坡及馬來西亞華人為主要詐騙對象，還會刻意模仿SINGLISH（新加坡式英語）以取信被害人，其中被害人不乏教師或退休警職人員等身分。

此外，由於歹徒假冒新加坡警察部隊官網很逼真，讓新加坡官方嘆為觀止，專業E化報案平臺讓星國民眾不疑有詐，輕鬆獲取被害人銀行帳密。

警方從破獲的話務機房，清查出119名被害人資料，又逢新加坡警方近期抓到黃姓主嫌等10名台灣籍取款車手，刑事局藉此提供此次詐欺機房被害人予新加坡警方比對，星方證實該批被害人係由其中7名在星落網之台籍車手受本詐騙機房指揮取款，且逾半數被害人新加坡警方已受理在案，初估詐騙金額超過新加坡幣2千萬元（折合新台幣約4億4千萬元）。目前本案擴大偵辦中。

刑事局破獲專騙新加坡人的詐騙集團，刑事局偵七大隊副隊長吳東文說明案情。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮獲詐騙集團主嫌30歲男子陳義中（黑衣）。（記者姚岳宏翻攝）

假新加坡警察部隊官網畫面以假亂真，連當地警察都分辨不出來。（記者姚岳宏翻攝）

假新加坡警察部隊官網畫面仿冒得唯妙唯肖，當地警察也分辨不出。（記者姚岳宏翻攝）

假新加坡警察部隊官網E化報案頁面。（記者姚岳宏翻攝）

假新加坡警察部隊官網E化報案頁面。（記者姚岳宏翻攝）