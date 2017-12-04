逼車肇禍警開罰2萬4千 惡駕駛竟判免罰

2017-12-04 15:02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一名陳姓貨車司機去年12月6日行經國道中山高彰化路段時，因前方車子太慢，惡意逼近，迫使前車讓開，陳男迅即往前開，撞及前車，導致前車翻覆，女駕駛受傷住院。

國道警察局獲報前來處理，陳男否認惡意逼車，他認定肇禍主因是車速過慢，因此拒簽罰單，承辦員警告知「我們會以郵寄方式送達」，惟警方遲遲未寄出告發單，而陳男已提出行政訴訟。

該車禍案經台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，陳男「任意以迫近閃燈、驟然變換車道等不當方式迫使他車讓道」，警方開單告發，重罰2萬4000元，並接受道安講習，但警方的告發單一直到隔年3月16日才寄給貨車司機。

該行政訟訴今彰化地院審理終結，法院認定，陳男惡意逼車肇事，罪證明確，惟警方未依交通管理處罰條例第90條「逾三個月不得舉發」之規定告發，因此原處分撤銷。

陳姓司機向法官說，他罰單違規事實與此車禍事故案件經過不符，他按鳴喇叭與變換燈光一次，是要提醒前車，原告要準備超車，並不是要惡意逼車。他是因超車不當而發生交通事故，此事故雙方也已達成和解，警方沒有開單的理由。

承審的法官勘驗行車光碟，發現陳男惡意逼車，先鳴喇叭，要求前車讓開，前車才剛變換到內側車道，陳即往前疾駛，以致發生車禍，陳男為肇禍主因，警方開單有理，但是警方寄達罰單時，已經是隔年3月15日，依交通管理處罰條例第90條「逾三個月不得舉發」之規定告發，因此原處分撤銷。