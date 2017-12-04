竹市警提供宅配交通安全宣導服務

新竹市警局交通隊提供宅配交通安全宣導服務，溫馨到府。（記者蔡彰盛攝）

2017-12-04 14:50

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「叮咚！叮咚！您宅配的交通安全服務來了！」為保障高齡長輩的交通安全，新竹市警察局持續推動護老專案，除提供宅配高齡者的交通安全教育，也會容易肇事路口規劃交通稽查勤務，藉由宣導取締雙管齊下的方式，保障長輩的行路安全。

新竹市警局交通隊指出，106年迄今的死亡交通事故24人，其中有12人是65歲以上的年長者，而事故的類型以機車、走路居多。

為提升年長者用路安全，除籲請長者清晨、傍晚外出應穿著亮色衣服，過馬路應走行人穿越道並保持警覺，看清左右無來車時儘速通過；而駕駛人則要有行人優先觀念並保持注意力。

為養成社區高齡居民注意行路安全並建立正確的路權觀念，考量部分高齡者行動不便的情況下，由交通安全宣導團教官，前往社區發展協會及住戶以宅配的方式實施宣導活動，今年分別在本市各地辦理社區宣導20場次、宅配宣導20場次，經由事先安排聯繫並邀請左鄰右舍共同聆聽交換意見，獲得年長者熱烈迴響。

新竹市各社區發展協會或住戶（10人以上）如需要交通安全宣導服務，請電洽市警局交通隊黃警務佐，聯絡電話03-5250382。