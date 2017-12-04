人美心更美！ 正妹店員緩步護翁過馬路

肉身護送老翁過馬路的正妹店員笑容燦爛地說：「舉手之勞，沒什麼啦！」（記者湯世名攝）

2017-12-04 14:33

〔記者湯世名／現場直擊〕人美心更美！台中市公益路今天中午上演一齣溫馨感人的戲碼，1名七旬老翁用餐完畢欲以助行器走過20公尺寬的公益路，卻因車水馬龍而不知如何是好，1名餐廳正妹女店員見狀立即以肉身護送老人家過馬路，車輛紛紛放慢車速配合，熱心助人行為讓目擊民眾直呼「揪感心」。正妹服務生還謙虛說：「舉手之勞，沒什麼啦！」

這名正妹店員就在公益路上一家餐廳服務，今天中午1時許，店內1名老翁用完餐，以助行器走出店外，準備穿越公益路，中午時分卻因車水馬龍，該名老翁一直站在路旁過不去，就在此時，該名女店員見狀，趕緊上前向老翁說：「阿伯，我送你過去！」兩人以緩慢的速度，緩緩橫跨公益路，兩方的汽機車駕駛也都很配合地紛紛放慢車速，或停止前進，讓女店員護送老翁到對面，女店員才又返回工作崗位。

正妹店員肉身護送老翁橫跨公益路的善舉，被不少民眾目擊，紛紛喊讚說：「這才是最美的風景！」還有人說：「女店員真是人美心更美！」

該名女店員靦腆地說，其實該名老翁偶爾會來店內用餐，有時候是路人護送他過馬路，有時候她與其他店員若有空檔，也會護送老翁過馬路，「舉手之勞，沒什麼啦！」

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