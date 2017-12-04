通緝犯遇攔查落跑 不到百米被「警界徐懷鈺」壓制

有「警界徐懷鈺」之稱的台中市文正派出所正妹女警余佩毓。（記者許國楨翻攝）

2017-12-04 14:21

〔記者許國楨／台中報導〕吳姓男子因毒品案被通緝，日前搭乘友人自小客外出遇警方攔查，有「警界徐懷鈺」之稱的台中市文正派出所正妹女警余佩毓，見吳男神情怪異特別注意，吳男先是亂報個資或以忘記了拖延時間，最後趁隙奪門奔逸，但跑不到100公尺即被余員追上壓制，吳男被這麼嗆辣且跑得如此快的女警逮捕，無奈表示被抓一切都是天意，也只能束手就擒。

28歲、從警3年的警員余珮毓於102年行政警察特考班畢業，從小充滿正義感的余員對維護治安工作相當熱忱，勤餘最大的興趣就是參加馬拉松賽事，吳嫌跑不過余員是意料中事，尤其有「警界徐懷鈺」之稱的余員，168公分高挑身材、標緻臉蛋，日前還登上網路媒體警花特集照爆紅，還曾因膽識及穩健口條，及時勸阻想跳樓輕生男子，令同事們佩服直呼：「人美心正、太給力！」

余員當晚與同仁江裕農巡經北區西屯路與博館路口，看見一部自小客車違停在巷口欲上取締，一靠近車窗就發現車內男子行跡可疑，機警的將巡邏機車停靠在該車左前方及駕駛座並請該車熄火接受盤查，且同步呼叫警力支援。

此時余員繞至副駕駛座盤查時，便瞄到後方28歲的吳姓乘客鬼鬼祟祟，一付坐立不安樣，經詢問多次資料，吳男皆亂報個資或以忘記了拖延時間，最後索性趁隙奪門奔逃至對向車道，但吳男因太過緊張邊跑邊跌倒，此時緊追在後的余員一把抓到吳男上衣，吳男還使出金蟬脫殼術企圖擺脫追緝再繼續跑，最後仍被余員以跑百米速度抓住，同仁則擋在前方防止再次脫逃。

警方查出吳男是台中地檢署發佈的毒品通緝犯，現場宣讀權利事項後帶返所偵訊解送歸案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音