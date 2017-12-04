挨告性侵少女 刺青還他清白

陳姓男子遭網友指控三度性侵，所幸身上有大片刺青的特徵，對方講不出來，證詞有重大瑕疵，獲高雄地院（如圖）判處無罪。（記者黃建華攝）

2017-12-04 14:02

〔記者黃建華／高雄報導〕手機通訊軟體交友，當心飛來艷福不是福！

高雄一名陳姓男子透過通訊軟體邂逅一名女子，雙方見了2、3次面，後來發現女方會說「耳朵有聲音會叫她要作什麼」，覺得女方「怪怪的」，就不再聯絡，沒想到1年後竟遭女方控告涉嫌性侵，陳男大呼「冤枉！」女方指證陳男眉毛有痣，卻不知陳男左手臂與背部有大片刺青，證詞有重大瑕疵，高雄地院一審判陳男無罪。可上訴。

陳姓男子2年前從手機交友軟體認識一名暱稱叫「小羽」的女子，雙方聊了3、4天後見面，第1次陳男將帶女方到住處聊天，第2次則請女方吃麥當勞，第3次見面則是女方自稱剛接了一筆援交生意賺1500元，要請陳男到全家超商吃東西，陳男原以為對方瞎掰，沒想到女方旋即傳了「底價是1000 下午1：00~900時間隨你用、接吻+100、愛撫+100、洗/泡澡+300、口交+500 」等援交服務價碼內容，陳男覺得太誇張，將和女方對話截圖轉傳徐姓友人。

陳男和小羽前後見了幾次面，後來發現女方會聲稱「耳朵有個聲音會叫她作什麼事」，他覺得女方怪怪的，就把女方封鎖不再聯絡。1年後警方卻傳訊陳男，指小羽指控他，前後3度在住處脫光自己和小羽衣褲性侵對方。

陳男在警方傳訊時才知身高163公分、體重47公斤的小羽，外貌看來像18、19歲，其實是國中少女。陳男矢口否認曾和小羽發生性關係，認為女生作援交很不好。但因小羽指證他眉毛有痣，並畫出陳男住處擺設，陳男仍遭檢方起訴。

高雄地院審理時，陳男以自己左手臂和背部有大片刺青，早在認識小羽前1年就刺了，並提示當初照片為證，如果他真的3次脫光衣褲在住處性侵小羽，小羽怎會不知道他有刺青。法官反覆問小羽知不知道陳男身上有無胎記或刺青，小羽都表示不知道，還說「這不重要」。

法官問小羽，為何要傳援交價格給陳男，她還不知所云稱，「要讓對方知道自己不是可以任意踐踏。」法官最後認定小羽指陳男3度性侵她，且屋內光線明亮，卻不知道陳男身上有大片刺青，證詞有重大瑕疵，判陳男無罪。