佯看鑽石偷天換日 詐騙慣犯落網

花蓮市張姓男子到鑽石店內以假換真遭警方逮捕，業者出示同款一克拉（右）的真鑽。（記者王錦義攝）

2017-12-04 13:26

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市41歲張姓男子，平日遊手好閒專門詐騙維生，昨天下午先到藝品店花100元買玻璃假鑽，再至精品鑽石店佯稱要買裸鑽打戒台，卻趁隙將捏在左手的假鑽以假亂真掉包，女店員拿回鑽石驚覺大小、光澤有異，追出店外竊嫌早逃之夭夭，今被花蓮警方逮捕，追回市價23萬裸鑽。

花蓮警方指出，張男有詐欺、傷害及竊盜前科，今年7月到超商買遊戲點數，刮開序號登錄後卻說沒帶錢；11月至手機行換殼、包膜還買耳機，事後又推說錢包放在上一家店內，隨即揚長而去，昨又在故技重施掉包1.1克拉價值23萬元的裸鑽，犯行被監視器全都錄，也因太常犯案，一下子就被警員認出。

業者相當感謝警方不到一天就追回鑽石，章姓業者說，張男昨天下午進店說要買鑽石，專挑1克拉以上戒指選購，隨後推說戒台都不好看，要買裸鑽打造戒指，趁店員把真鑽放在紙上觀察色澤時，把預藏在左手掌內的假鑽左右交換、真假掉包，店員存放鑽石時，察覺有異，感到鑽石色澤有些「怪怪的」，結果張男已快腿逃逸。

警方調閱監視器畫面，花蓮警分局警員楊舜閔立刻辨識出嫌疑人正是之前才犯下詐騙通訊行手機的張男，馬上到張男住處附近展開埋伏，2小時內將正好騎車返家的張男逮捕到案，所幸現在鑽石由於都有雷射序號，脫手相當困難，完好如初被找回，今天下午依竊盜罪嫌將張男移送法辦。

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