提供宅配藥頭被查獲 只擔心泰國員工旅遊去不成

警方同時查獲李姓送毒車手。（記者許國楨翻攝）

2017-12-04 13:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓藥頭鎖定年輕族群喜愛嚐鮮刺激，從K他命到毒梅錠等各式新興毒品應有盡有，為躲避查緝將毒品藏放大樓地下停車場的機車置物箱內，只要有人來電欲購毒品立即由車手將毒品宅配到府，警方前天循線上門查緝起出大批毒品，王嫌竟只擔心這下泰國員工旅遊去不成了，心態令人匪夷所思。

警方查獲王姓藥頭。（記者許國楨翻攝）

台中市刑大偵五隊日前接獲線報，綽號「小翊」的22歲王姓藥頭涉嫌販賣K他命及新興毒品，為迎合年輕族群習性，吸收小他一歲的李姓車手等人共同販送毒品，即傳隨到，吸引許多八大行業女子及夜店咖向其購毒，進一步鎖定查緝。

警方在地下停車場機車內起獲毒品。（記者許國楨翻攝）

警方佈線監控期間發現王嫌為招攬客戶，從K他命到毒梅錠等各式新興毒品應有盡有，且為躲避查緝租住管理嚴謹高級大樓2、3處套房作為藏身處，再將毒品分裝小包藏於大樓地下停車場的機車置物箱內，若有人來電欲購毒品，立即由車手逕至地下停車場「取貨」，再駕駛租賃轎車快速宅配到府，儼然形成一地下毒品宅配網絡。

警方查獲藥頭持有混合型毒梅錠。（記者許國楨翻攝）

警方前天見時機成熟上門查緝時，王嫌原本拒不供出毒品藏放處，幸警方事先蒐證完備，破解其藏毒送毒模式，直接將王嫌帶至地下停車場「取毒」，才讓他認栽啞口無言，警方同時逮捕李姓車手，共起出K他命33小包（共73.43克）、毒咖啡包20包、毒梅錠49片、販毒用手機4支、K盤3個、現金12萬6500元等證物。

警方查扣大批毒品及販毒贓款證物。（記者許國楨翻攝）

王嫌供稱原本也是幫藥頭送毒的車手，在先前藥頭被捕後自立門戶招聘車手當藥頭，並承接原有舊客戶，沿襲該販毒模式及送毒網絡持續販毒，警方說，王嫌行為恐觸7年以上有期徒刑重罪，但他竟只擔心即將舉辦的泰國員工旅遊可能泡湯，心態令人匪夷所思，訊後全案依毒品罪嫌送辦。