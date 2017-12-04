公車上襲胸女大生 大叔被逮稱「肚子餓了」

2017-12-04 12:44

〔記者謝君臨／台北報導〕北市一名女大生小美（化名），日前晚間搭乘公車返家，不料卻感覺遭後方中年大叔有意無意觸碰，最後甚至將手穿越椅子與玻璃之間，碰觸其胸部外圍，小美不甘受辱，向司機反應，報警處理；庭訊時，涉案的江姓男子否認犯行，辯稱是「肚子餓了」在找東西吃，今被台北地檢署依性騷擾罪嫌起訴。

檢方調查，今年10月某夜，20歲出頭的小美於大安區搭乘公車，欲返回住處，當時她坐在右側倒數第二排靠窗位置；過沒多久，小美感覺長髮疑被後方最後一排的乘客觸摸，當下她原以為對方誤觸，不以為意，不料過沒多久，後方乘客竟將手從右側穿過椅子與玻璃之間的夾縫，碰觸她的右乳外圍。

霎時，小美被這突如其來的舉動嚇了一大跳，立即轉頭狠瞪對方，隨即起身走向前方，向司機反應車上有色狼，涉嫌對她性騷擾，司機一聽二話不說將車停靠路旁，直接報警處理，過沒多久，警方到場將涉案的40多歲江男帶回派出所，詢問後依涉嫌違反「性騷擾防治法」移送北檢偵辦。

庭訊時，江男否認犯行，辯稱他當時突然覺得「肚子很餓」，將身子前傾望向窗外，急尋可吃飯的店家，而小美因留著長髮，他如將手放在前座椅背上，將會碰到對方頭髮，所以他才扶著前方椅側，可能是車輛行進搖晃時誤觸，並無性騷擾犯意。

檢察官調閱公車監視器畫面，發現江男將手伸向前方的動作非常明顯，與他所述的情況不符，且檢察官質疑江男舉止時，他也承認自己「動作很怪」，因而認定他涉嫌性騷擾，將他起訴。

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