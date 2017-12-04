涉收賄30萬放水違建 廖正良喊冤：太委屈了

廖正良遭控收賄30萬護航違建，今至士林地院開庭。（記者黃捷攝）

2017-12-04 12:19

［記者黃捷／台北報導］國民黨籍新北市議員廖正良，遭控2015年收受30萬賄賂，「護航」汐止區數百坪大的違建鐵皮屋，讓拆除大隊不敢拆除。士林地檢署日前依貪污罪起訴，士林地院今首度開庭，廖正良堅稱自己沒有收受賄賂，庭後也表示：「太委屈了，只是選民服務，卻被搞成這樣。」

檢方起訴指出，業者廖國永2014年在汐止山坡地興建廠辦合一的數百坪鐵皮屋，被拆除大隊列為優先拆除的A類違建，但廖國永委託包商張緯立，隔年3月向廖正良求助，但因違建仍被民眾持續檢舉，拆除大隊還是排定同年10月19日強制拆除。

廖國永發現拆除通知後，又委託張緯立去拜託廖正良，這次廖正良比出「3」的手勢，暗示代價為30萬元，事後親自打電話、傳簡訊給拆除大隊副大隊長關心，拆除大隊因此不敢動工，廖國勇見拆除日當天沒人來拆，遂指示張緯立提領30萬元送至廖正良服務處。

檢方認為廖正良所屬組別負責監督工務局，對拆除大隊有實質影響力，今年10月依貪污罪起訴他及張緯立，廖國永則因承認犯行，並協助檢警作證，獲緩起訴處分。

廖正良今開庭稱自己沒有收受賄賂，辯護律師也表示將做無罪答辯；張緯立則改口認罪，但他的辯護律師表示，雖然承認交錢事實，但是否成立行賄罪名，將再具狀表示意見。法官今諭知全案移交審理庭。