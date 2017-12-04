宜蘭黑色週末 機車車禍2天奪年輕4命

2017-12-04 12:16

［記者簡惠茹／宜蘭報導］上週六宜蘭才剛發生機車與火車相撞的車禍，機車上23歲陳姓男子和14歲陳女雙雙喪命，禮拜天又發生重機與客運車禍，重機上22歲李男和20歲游男也都不幸身亡。宜蘭縣議員今天在宜蘭縣議會縣長總質詢時，紛紛提起平交道事故，為鐵路高架請命。

宜蘭縣議員林岳賢說，新生平交道的意外，就是因為鐵路還沒高架，鐵路完成高架後就能避免，鐵路高架已經規劃十年，還在原地打轉沒有進展，陳縣長在高雄市任職期間，與行政院長賴清德建立很好的夥伴關係，跟內閣官員也有交情，只剩下一年多時間，希望能積極幫縣民爭取鐵路軌道運輸工程計畫，是否可以爭取到？如何執行？

議員黃建勇也表示，鐵路高架化對宜蘭相當重要，鐵路不但把宜蘭切割成東西兩邊，鐵路也常發生事情，例如新生平交道的車禍，希望縣長跟中央爭取，而且鐵路高架和跟北宜直鐵一定要脫鉤，不要綁在一起爭取預算，否則對中央也是很很大的負擔。

議員林志鴻也說，宜蘭縣內23處平交道，1年內就有多少因為闖越平交道產生，造成生命財產損失，長輩騎著電動車經過平交道有多危險你知道嗎？路高架就沒有這些問題。

宜蘭代理縣長陳金德說，這次前瞻建設，各縣市軌道運輸是重點，可惜的是宜蘭羅東鐵路高架和北宜直線鐵路沒有容納進去，我們會跟賴院長建議，這兩項建設花費龐大，不是短期就有經費可解決，但是要持續不斷爭取，就像當初爭取雪隧一樣。

陳金德表示，北宜直線鐵路從南港進到頭城有經過水源區，環評引起相當的重視，比較需要時間，平原線鐵路高架則相對單純，有錢的話就可以做，會跟中央研究出妥適的方案，縣政總質詢後就會見到院長和相關部會首長，宜蘭縣的重大建設案都會跟院長報告。