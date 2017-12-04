全國跆拳金牌生 畢業變幫派大哥被起訴

曾拿下全國大專運動會跆拳道團體組金牌的竹聯幫雷堂份子林立騰（原名林京葵），自立門戶開設「京詠昇國際開發有限公司」，吸收20多名體育系畢業生或在校生當打手，從事暴力討債、網路簽賭等不法勾當，台北地檢署今依違反組織犯罪防制條例、重傷害未遂、妨害自由等罪，將林立騰等20人起訴。（資料照，記者徐聖倫攝）

2017-12-04 12:40

〔記者錢利忠／台北報導〕曾拿下全國大專運動會跆拳道團體組金牌的竹聯幫雷堂份子林立騰（原名林京葵），自立門戶開設「京詠昇國際開發有限公司」，吸收20多名體育系畢業生或在校生當打手，從事暴力討債、網路簽賭等不法勾當，遭警方提報為治平掃黑對象；台北地檢署今依違反組織犯罪防制條例、重傷害未遂、妨害自由等罪，將林立騰等20人起訴。

檢方調查，綽號「京葵」的林立騰，曾連續2年拿下全國跆拳道冠軍，他94年就讀泰山高中3年級時，就代表學校參加全國中等學校運動會，拿下跆拳道高中男子組雛量級金牌，以優異的成績保送師範大學運動競技系；他就讀大學1年級時，加入跆拳道校隊，還曾獲得全國大專運動會團體組冠軍，是學校中的風雲人物。

原有機會憑著輝煌的跆拳道成績，在大學畢業後從事教職的林立騰，畢業後卻染黑走偏，憑著一身武藝，成為竹聯幫雷堂的頭號戰將，一度被雷堂堂主推派為副堂主。

檢方查出，林立騰不願當老二，自立門戶成立「京詠昇國際開發有限公司」，利用自己在體育界的人脈，吸收體育系畢業生或在校生加入幫派，對外則以「京詠昇」的名號走闖江湖。

前年10月，林立騰旗下幫眾因賭債糾紛，涉嫌當街捅死人，檢警才將林立騰列為掃黑治平對象，並將他及旗下幫眾整肅到案。檢方查出，前年10月25日早上5點多，林立騰為了替小弟尋仇，還曾撂人殺到北市林森北路的錢櫃KTV鬧事而被法辦；此外，他還曾因幫派糾紛，強押才就讀國中的青少年凌虐拷問。