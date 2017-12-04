8旬老翁深夜擲筊誦經遭鐵槌打死 鄰居男判無期徒刑

2017-12-04 12:32

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市苓雅區一處出租套房，今年3月發生80多歲的獨居老翁陳萬霖陳屍住處，警方查出是隔壁一名女住戶的52歲王姓男友涉案，僅因不滿陳翁深夜拜拜擲筊擾眠，就痛下毒手持鐵鎚將陳翁活活打死；高雄地院一審依殺人罪，將王男判處無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，今年3月23日深夜，52歲、已離婚的鐵工王清正，和女友同居在苓雅區一處出租套房，因不滿鄰居、80幾歲的老翁陳萬霖經常在深夜拜拜誦經、擲筊，持預藏的鐵鎚找陳翁興師問罪，雙方爆發爭吵，王男竟持鐵鎚朝老翁頭部重擊數十下，造成老翁頭臉27處鈍器傷，顱顏多處骨折，傷重致死。

王男逞兇後倉皇逃離，陳姓老翁屍體翌日被房東之子發現報警，警方不到24小時，於同年3月26日就將在小港區喝酒的王男逮捕。經檢方依殺人罪將他起訴。

高雄地院審理時，王男供稱陳翁經常在深夜製造各種噪音，或於清晨4 、5 時使用洗衣機，唱卡拉OK，使人難以入眠，他曾向其反應，反遭大小聲，還變本加厲，因他是鷹架工，若白天精神不濟，工作會很危險，故再請女友向房東反應，但被害人還是我行我素，「快把我逼瘋了！」因而埋下本件殺人之動機。

不過，法官認為他犯後將鐵槌攜離現場湮滅及逃匿，且意圖卸責，仍多有歸咎被害人干擾其作息為肇因，未見有面對司法深刻反省及悔悟之心。且遲未與被害人家屬達成和解，或有任何舉措足以稍減被害人家屬所受之精神痛苦，但被告並非全無教化可能，因此殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。