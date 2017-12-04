情侶搶客戶翻臉 女友私密照po網 男被判刑

2017-12-04 11:09

［記者楊政郡／台中報導］因從事旅遊業而認識成男女朋友的蔡男與馬女，感情好的時候馬女把自拍裸胸、私處照片LINE給蔡男欣賞，今年兩人因業務利益衝突，蔡男竟把這些私密照片PO到眾多群組讓人共賞，威脅馬女說「我醉了不知有無傳錯朋友，要不要放更清楚的，我再進去貼全照，後面更精彩」等，蔡男被依無正當理由洩漏馬女私密及恐嚇罪判6月，緩刑2年，向公庫支付1萬元。

判決書指出，蔡男（49歲）與馬女因從事旅遊業而認識，並成為男女朋友，感情熱戀時，105年6月馬女將自拍裸胸、私處照片多張，傳給蔡男欣賞。到106年初，兩人因業務上出現互搶客人，介紹客戶問題產生糾葛，蔡男心生不滿。

蔡男於106年2月傳送馬女給他的私密照及馬女名片，以LINE傳給馬女，然後寫上「我醉了不知道有無傳錯給朋友，要不要放更清楚的，這是你逼出來的，我再進去貼你全照，後面還有更精彩的，明天我會作出沒後路的選擇，一起死」等語，以此威脅馬女。

而幾分鐘後就將這些照片，附上馬女名片，傳到5個與旅遊業相關群組，內有成員超過千人，還留下「帶客人去就有這種福利」之不實言論。當天清晨6時馬女查看LINE訊息，在眾多群組內都看到這些照片，隨即報警處理。

蔡男被依恐嚇罪及散布猥褻影像，合併判處6月，審酌蔡男無前科，緩刑2年，並支付公庫1萬元。