惡人也有惡人治！ 恐嚇香腸王沈聯旺3人判刑

2017-12-04 10:35

［記者楊政郡／台中報導］台中市一中商圈香腸王沈聯旺，104年9月涉嫌毆打謝姓印尼籍女友又塞入冰箱內，事後輾轉讓謝女的杜姓女友人得知，引來林森日、吳瑞龍找上沈男算帳，痛毆沈聯旺，又嗆「把你塞到冰箱裡」，還開口要求12萬擺平，沈男支付2萬元後報警，台中地院依恐嚇罪判林7月徒刑，杜、吳各判6月，得易科罰金。

此案沈男將謝女塞入冰箱一案，台中地院一審已判刑8年，目前台中高分院審理中；沈男另涉12年前殺害中國籍羅姓女友案，仍由台中地院審理中。

判決書指出，一中商圈沈聯旺（59歲）因不滿印尼籍謝姓同居人提出分手，104年9月兩人談判破裂，竟持鐵棍重擊謝女頭部致重傷，再將她塞入冰櫃（掀蓋式），所幸謝女自行清醒後脫困，被塞在冰箱內28分鐘，此案被依殺人未遂罪判刑8年，但偵查中意外又查出，沈男疑似涉及12年前殺害中國籍羅姓女友案，已被起訴，由台中地院審理中。

而謝女好友杜女，積極關心謝女被打爆頭又關冰箱，但遭沈男警告「不要管太多」，104年9月間，杜女向友人林男、吳男等人提及遭沈男恐嚇，林男等人隨即到一中街香腸攤位找沈男理論。

兩人去找沈聯旺，但沈堅持不認識杜女，吳找杜女到場對質，雙方激烈爭吵，吳男起腳踹倒沈男，林男則一旁恫嚇「等一下把你押到山上埋掉、塞到冰箱裡」，另名王男（已歿）則開口要求沈拿出12萬出來解決。

沈聯旺遇到惡人，心生畏懼向隔壁攤位借款2萬元交給杜女，一群人才離開，並恐嚇明天交出餘款否則一樣帶往山上打，沈聯旺報警處理。