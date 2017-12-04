派出所旁巨石滾落砸3車 差10秒警躲死劫

連日大雨，基隆市今天凌晨4點又傳巨石砸車慘劇，警車也遭殃。（記者俞肇福攝）

2017-12-04 09:50

〔記者俞肇福／基隆報導〕連日大雨，基隆市再傳巨石坍方；一員警剛交接準備下班，還沒跨出派出所大門，巨石滾落在停車場，砸毀3車，就差10秒鐘，幸運躲過一劫。

基隆市議員俞叁發説，今天凌晨4點多，安一路安定派出所旁發生巨石坍塌，壓損3部車輛，其中一部是警車，隨即與里長俞秀真趕達現場並通知相關單位。

俞叁發指出，之前右側的山崩1年多前才解決，今天換左側崩塌了，所幸車主平日有積德，巨石只砸毀車，不幸中的大幸。

俞參發說，安樂區公所區長駱文章有趕到場，可是卻未見市府相關人員到場處理。

基隆市政府表示，4日上午04時20分第四分局安定所停車場上方土石崩塌，造成落石砸損安定所同仁自小客車2部及巡邏車（431）1部，無人員受傷。

安樂區公所已立即派員前往處理，工務處也調派人員機具待命協助，目前正在清運中。

基隆市今天凌晨4點又傳巨石砸車慘劇，幸無人傷亡。（記者俞肇福攝）

基隆市凌晨又傳巨石砸車慘劇，落石共砸損3部車。（記者俞肇福攝）

第四分局安定所停車場上方土石崩塌，落石砸損安定所員警自小客車2部及巡邏車1部。（記者俞肇福攝）