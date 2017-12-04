宜蘭紅牌重機死亡車禍 10月機車才剛領牌

2017-12-04 01:53

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉昨天晚間發生機車與客運相撞的死亡車禍，騎機車2人當場沒有呼吸心跳，送院後重機騎士因頭部嚴重變形當場宣告死亡，另一名學生急救後宣告不治，雙方家人和朋友接連趕到醫院，痛哭失聲。

昨天晚間20歲游男和22歲李男下班後，2人共乘一台紅牌重機，行經礁溪路3段時與客運相撞，2人都傷重死亡。

游男是礁溪人，就讀聖母護專，他的爸媽抵達醫院時痛哭失聲，不斷詢問到底發生什麼事情，難以相信兒子出車禍，爸爸說，兒子週末都在牛排店打工，應該是在回家的路上，怎麼會這樣。

李男22歲，頭城人，在牛排店工作多年，老闆聽到消息後，急忙趕到醫院，他表情沉重的說，他可以說是看著李長大，從小孩子看到現在，在店裡工作很多年了，還當了店裡的正職。

2人的同事們接連趕到醫院，同事們緊張又哽咽的問，到底怎麼撞的?為什麼2人都這麼嚴重，2人昨晚都有一起上班，晚上10點才剛一起下班，李是正職，有在騎重機，游則是在店裡打工，大家感情都很好。

院方表示，李男頭部嚴重變形耳朵內出血，顱骨破裂，腦漿溢出，傷勢嚴重，到院後直接宣布死亡，而游男雖然外傷不明顯，但是頭部和胸部有內傷，急救後仍宣告不治。

重機是李男的車，今年10月才領牌的新車。

葛瑪蘭客運也派員到場慰問家屬，葛瑪蘭表示，會全程協助家屬需要，配合警方調查。