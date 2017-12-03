警辦案直接調IP違背程序？法界看法兩極

2017-12-03 23:14

〔記者王定傳／新北報導〕智慧財產法院審理一件民眾涉嫌以BT下載電影案件時，發現警方直接向電信業者調取IP的使用者年籍資料，該合議庭認為，此與通訊保障及監察法不符，若遇爭執可能判資料無證據力；不過，新北地院在審理民眾以P2P軟體下載及上傳幼童猥褻影片時，也發現相同情形，該合議庭認為，警方雖違反程序，但資料仍有證據力。

據查，依通保法規定，檢察官在偵辦3年以上有期徒刑案件時，若調取「通信紀錄及通信使用者資料」，除非有急迫情況，都應以書面向法院聲請核發調取票；至於警方，法條只寫，警察調取「通信紀錄」時，要報請檢察官許可向法院聲請，有警方因此認為，調「使用者資料」不用。

智財法院日前審理一名黃姓男子以BT下載軟體下載電影案時，發現警方直接向當地有線電視業者調取資料，雖當事人沒針對此點爭執，但合議庭在判決中指出，使用者資料與網路IP位址結合時，不僅是個資，也涉及憲法祕密通訊自由，警方作法與通保法不符，若遇爭議時，可能判定取證違法，排除證據能力。

此外，新北地院在審理羅姓男子以P2P軟體下載同時上傳幼童猥褻影片時，也發現相同情形；合議庭認為，本案是3年以上、未滿10年之罪，應向法院聲請核發調取票，警方卻沒有，確有違背刑事訴訟程序。

不過，合議庭調查，本案員警認為只是調IP，非通訊內容，刑事局及同仁均未說過類似情形要向法院聲請，非故意違背，且警方只是調取IP及使用者資料，非通聯紀錄或通訊內容等，況警方假使有聲請，也可取得資料，侵害尚屬輕微。

合議庭認為，這種案件戕害社會風俗，侵害兒童及少年權益，屬公共利益，審酌人權保障及公共利益均衡維護，並衡酌比例原則及法益權衡原則，判定仍有證據力。