鬱悶尋短專挑墾丁龍磐？員警一個月救回3命

墾丁龍磐公園風景秀麗，常吸引遊客到訪。（記者蔡宗憲攝）

2017-12-03 23:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春警分局墾丁派出所曾有「救人派出所」美稱，幾年前以救援尋短客及失蹤人口聞名，近一個月，墾丁地區又一連出現3起尋短案件，其中兩件都選在墾丁龍磐公園，所幸都被員警及時發現阻止，恆春警方也呼籲民眾珍惜生命，到墾丁該放鬆散心、好好體會海闊天空。

墾丁警方初步統計，當地是恆春半島尋短頻率最高的地區之一，每年平均救援案件在10起左右，還有不少家屬報案尋人，雖手機訊號有定位，但警方沒有尋獲當事人的情況，幾乎每個月都有，又以春秋兩季最多，多數集中在龍磐公園停車場。

上個月的3起救援案件中，便有兩起在墾丁龍磐停車場發現，墾丁巡佐陳培育、警員劉偉民、沈駿宇，接獲第一起報案時，夜間在龍磐發現女子車內燒炭，第二起則是拍落男子試圖喝下的農藥，另一起則是女警許芸芸等人，根據手機定位在潭仔灣海邊救回試圖尋短的女子。

墾丁派出所所長陳憲峰指出，墾丁龍磐公園壯麗的景緻跟美麗海洋應能放寬身心，無奈卻成尋短熱門地點，希望民眾到墾丁散心就要放下一切，放鬆享受山海風光，不希望派出所因為「救人」出名，而是為各地旅客介紹景點受歡迎。

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