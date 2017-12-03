疑似情侶家暴案 消防破門救人 女子卻離奇墜樓

2017-12-03 21:59

〔記者方志賢／高雄報導〕今晚6時許，高市前鎮區正勤社區發生疑似家暴案，警消抵達時房門反鎖，進行破門時，一名陳姓女子從3樓墜樓，造成雙手骨折及頭、耳撕裂傷送醫，涉嫌家暴的陳女男友邱男已逃逸無蹤，陳女是自行跳樓或遭人推下樓？警方正進一步追查。

警方表示，今晚中華五路正勤社區通報疑家暴案，抵達社區大樓3樓時，發現屋內有人，但房門反鎖，報請消防人員協助破門時，聽見34歲陳女（毒品前科）從窗戶跌落，救護人員立刻下樓將陳女送醫急救。

消防人員破門進入屋內，一名42歲趙姓男子（妨害自由前科）在場，趙男表示，墜樓的陳女與46歲邱男（毒品前科）是男女朋友，兩人疑因感情問題雙雙跳樓。

但警方在現場只發現陳女墜樓受傷，邱男卻不在現場，研判邱男趁機逃跑，警方對趙男的說詞保持懷疑，將循線追查邱男下落，並查明陳女是自己跳樓或遭人推下樓。

陳女送醫後，她雙手腫脹骨折，頭、耳部有撕裂傷，必須住院，由陳女四肢及臀部有瘀青現象來看，傷勢應已2至3天，是否遭男友家暴所致，警方也一併查明。

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