有2屋卻在租屋處上吊亡 繼承人判賠300萬

2017-12-03 19:47

〔記者王定傳／新北報導〕63歲林姓男子去年在租屋處上吊自殺，房東認為房屋成凶宅，提訴向林男的遺產繼承人求償；家屬喊冤，自殺沒違背民法所謂的善良風俗，林男也不是故意的，新北地院法官認為，自殺不被社會認同，還被視為不孝，在屋內自殺更會導致房價減損，違反善良風俗，林男是智識正常成年人，可預見此結果，判家屬在遺產範圍內賠300萬。

據查，林男於101年間向曾男租屋，卻於去年間，在租屋處內上吊自殺身亡，房東認為房屋因此成為凶宅，價值減少300萬，向其繼承人求償。

有家屬主張，自殺未違反善良風俗，林男與房東又沒仇恨，是因罹患憂鬱症才自殺，絕非故意；他們還質疑曾男所提的房屋跌價估價報告書，不具公正性、專業性，房價不可能減少300萬。

林男的哥哥則說，他最了解弟弟，林男沒有憂鬱症，且弟弟有2間房屋，卻在曾男房內自殺，加上弟弟死後有一定資產，當然要賠！

法官認為，自殺屬極端終結生命方式，不僅社會不贊同，更被視為不孝行為，雖自殺是個人結束生命行為，但「選擇死亡」不在憲法所保障的自由權範疇內，且在屋內自殺，確會影響價值，屬社會道德通念上無法接受行為，有背於善良風俗。

法官認為，無法證明林男有憂鬱症，且他名下有房，自殺時63歲，是智識正常成年人，當可預知在屋內自殺，將使房屋成為凶宅，恐難以出租或出售，仍執意為之，造成他人損害，難認沒存有故意！