疑情侶約會太熱情 日月潭筌屋「夜明珠」塌陷不亮

日管處伊達邵遊客中心的地景作品透過「筌屋」，為地方觀光注入新活力。（記者謝介裕翻攝）

2017-12-03 19:36

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭國家風景區管理處在「部落體驗假期」活動過程中，推出「筌屋」竹編地景作品後，立刻成為地方一大亮點，不過，擺設在伊達邵遊客中心廣場約1週左右，今傳出疑因情侶入屋約會，不慎造成作品塌陷受損，日管處除了商請匠師查看修復以外，也呼籲遊客秉持「遠觀勿褻玩」原則，以免展期未到，「筌屋」壽命便提早夭折﹗

日管處指出，伊達邵遊客中心廣場的「筌屋」地景作品，係由原住民早期透過竹子製成的魚撈工具「魚筌」發想改良而成的，也是工藝家范承宗透過「部落體驗假期」活動，帶領遊客同心協力製作完成的，該作品高、寬各約3公尺，且裡頭還有附設夜間照明設備，以致夜幕低垂時，彷彿山中明珠般特別耀眼迷人。

然而，如今驚傳受損，據日管處初步調查，係1對情侶前往夜遊時，一時好奇進入屋內約會，但忽略作品材質是十分脆弱的竹編，以致兩人同時往左側一靠，立即造成失衡，導致作品左半邊呈現塌陷情況，還好損壞程度不算太嚴重，應該還可搶救修復。

惟日管處人員表示，日月潭湖光山水舉世聞名，加上如夜明珠般的「筌屋」，的確予人燈光美、氣氛佳的感受，但呼籲遊客不要太過「熱情」，儘量「動眼、動口、不動手腳」，以利該作品持續展到明年農曆春節，但強調，若經勸阻不聽且造成作品受損，必要時將以毀損公物罪嫌究責。

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