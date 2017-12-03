獨家》竹北鳳岡所不到1個月連2次「即刻救援」失智長輩

西濱快速公路車多且快，鳳鼻隧道內更不能變換車道，最近不到1個月，連續有2名失智老人誤闖，其中1名長輩不幸命喪輪下。（記者黃美珠攝）

2017-12-03 18:58

［記者黃美珠／竹北報導］失智長輩「上路」的危險，新竹縣竹北警分局鳳岡派出所最了解！因為短短不到1個月，該所就連續2次飛車「即刻救援」年近8旬的長輩。由於其一最後仍不幸命喪輪下，這遺憾讓員警對這類報案處理更急如星火，日前在車速飛快的鳳鼻隧道內及時毫髮無傷救回踽踽獨行的阿婆，把她平安送回家人身邊。

鳳岡所為何跟失智長輩那麼「有緣」？除了派出所周邊至少有2個安養中心，裡面安養了不少罹患失智症的長輩。

該所轄內還有西濱快速公路和鳳鼻隧道的局部路段，車速快之外，隧道內還禁止變換車道。而偏偏其中1家安養中心就僅距離鳳鼻隧道約2公里而已，稍有不慎，原本受安養的失智長輩就會踏上這條攸關他們性命安全的危險道路。

前述不幸被撞往生的79歲阿公，或是日前在鳳鼻隧道南下內側車道上被及時找到、安全帶回派出所的77歲阿婆，都是這家安養中心的住民。

第1起不幸意外發生在10月底某日凌晨4點半，警方獲報在西濱快速公路南下71.5公里處的內側車道上有事故，且被碰倒、橫躺在中線車道上的是年近8旬的阿公。

鳳岡所副所長洪承煌立刻指派警員黃柏鑫趕往，可惜送醫後仍回天乏術，且因身上沒有任何證件，導致警方找了很久才發現，原來阿公是前述養護中心的失智住民。

該所11月27日早上8點半又接到報案指稱，在鳳鼻隧道南下的內側車道上，有個老太太踽踽獨行， 隧道內一堆車子因此不是急煞，就是緊急閃避、蛇行，危機四伏。

有了上次的遺憾，洪承煌不敢大意，立刻指示巡邏中的警員吳彥廷火速趕往處理。吳彥廷也不負所託，一路狂飆及時到場把阿嬤哄上車、帶回派出所暫時安置保護，一樣在缺乏身分證明文件下，最後才查到又是前述安養中心受安養的失智長輩。