醉男亂拍車窗反被圍毆 警拔槍控制場面

台中一名陳姓男子昨晚酒後拍打別人車窗，反被對方友人叫人圍毆倒地，一名員警（左一）獲報到場拔槍喝叱控制場面。（記者陳建志翻攝黑色豪門企業）

2017-12-03 18:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名陳姓男子，2日晚上和友人在大里聚餐後疑似酒醉，出手拍打一輛停在路邊的汽車車窗，女駕駛以為陳男要打她，趕緊把車開走，並向楊姓友人求救，楊男一聽立刻叫了4名友人「支援」，5人一到場，拿起附近的旗竿、木棍圍毆陳男將他打趴倒地，陳男同行邱姓友人見狀出面勸架，手腕也被打到骨折，直到警方獲報到場拔嗆喝叱才平息衝突，陳男送醫全身多處擦挫傷但無生命危險，雙方也互提傷害告訴。

有民眾在昨晚臉書社團「黑色豪門企業」貼出影片，影片中一名陳姓男子（27歲）倒在地上，臉頰旁地上還有一灘血跡，一旁並有多名員警到場處理，其中一名員警並拔槍喝叱控制場面，倒地的陳男後來爬起來，雖腳步不穩但仍作勢想反擊，被旁邊多名友人拉住，警方後來將受傷的陳男和邱姓友人（38歲）送醫，並將衝突雙方都帶回警局調查。

霧峰分局內新派出所副所長許志弘表示，調查後發現，被打倒地的陳姓男子，昨晚和多名友人到大里新明路一家熱炒店聚餐，陳男酒後跑到店外「盧」，友人勸他不聽，還出手拍打一輛停在路邊的汽車車窗，女駕駛以為陳男要打她，趕緊把車開走還打電話向楊姓友人（19歲）求救。

警方表示，楊男一聽立刻聯絡4名友人助陣，5人到場拿起附近的旗竿、木棍圍毆陳男，將他打趴倒地，陳男的邱姓友人見狀上前勸架，左手腕也被打到骨折，警方獲報出動6人到場處理，一開始雙方仍彼此叫囂，一名員警見狀才拔槍喝叱壓制場面。

許志弘表示，事後將衝突雙方都帶回警局調查，因雙方都有人掛彩，彼此都互相提出傷害告訴，訊後依傷害罪嫌函送法辦，其餘有出手的人則都以違反社維法開罰。

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