捆工男酒駕撞壞消防栓、變電箱 吃官司還要賠償

涉酒駕肇事的小客車撞上路旁台電變電箱。（記者王俊忠翻攝）。

2017-12-03 17:51

〔記者王俊忠／台南報導〕1名自稱從事捆工的陳姓男子與友人喝茫了，今天凌晨竟逞強駕駛小客車回家，途中不勝酒力自撞路旁台水消防栓與台電變電箱，陳男自己也受到擦挫傷，警方對他酒測值高達0．54、依刑法公共危險罪嫌送辦，還要面臨台水、台電兩公司求償。

南市六分局警方於今天凌晨4點多獲報南區金華路2段281號前有1輛白色小客車撞上路旁消防栓與變電箱，消防栓硬生生被撞斷、地下消防水源不斷冒出外洩流失、相當可惜；距消防栓不遠的台電變電箱也被這輛肇事車撞壞側面。

警方獲報前往、對一身酒氣、涉自撞頭臉部受傷的陳姓男子（30歲、體力工）做呼氣酒測，酒測值高達0．54。

警訊時，陳男坦言是喝酒後開車、不勝酒力自撞，但身上的傷是工作時受傷，與酒駕發生車禍無關。他並說，2日下午3點許在桃園中壢友人處所喝酒聊天，當天晚間搭高鐵回台南，再開車到友人位於高雄茄萣的處所續攤喝酒，一直喝到凌晨3、4點才開車欲回南市南區的住處，沒想到半路酒力發作、在金華路2段失控撞上右側路旁的消防栓與台電變電箱，消防栓是整支斷掉，消防水源不斷從地底冒出，相當可惜。

雖然主管消防栓的自來水公司與變電箱的台電公司人員代表都說暫時不對陳男提出告訴；但兩單位對於戶外設備遭酒駕車撞壞，都決定要向這名肇事捆工男求償。

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