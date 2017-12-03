鹿港24小時3起工廠火災 災情降最低原因是‧‧‧

鹿港彰濱工業區金屬提煉工廠今天一早傳出火災。（記者劉曉欣翻攝）

2017-12-03 16:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮24小時內發生3起工廠火災，分別是烤漆、金屬提煉、鋁鎂合金工廠，造成1人受傷，縣消防局第三大隊大隊長施順仁強調，這3起能夠在短時間內控制、撲滅，最重要的是工廠第一線員工展現消防訓練的成效，也就是在打電話給消防隊通報的同時，自行運用器材來正確滅火，避免災情擴大。

鹿港昨天上午10點左右發生彰濱工業區的烤漆工廠火災，疑因集塵室在做拆除時，不慎造成火災；今天上午將近7點又在彰濱發生金屬提煉工廠火災，起火點是工廠煙囪排煙管；緊接著在9點許又在通往鹿港彰濱的聯絡道上，發生鋁鎂合金工廠火災，也就是在24小時內共發生3起工廠火災。

施順仁表示，烤漆工廠員工曾先行拿廠內小型滅火器來滅火，金屬提煉工廠員工則是先行用室外消防設備來先行搶救，而合金工廠則是有準備消防砂，因為金屬鎂燃燒有禁水性，無法灌水搶救，員工也先行用消防砂來撲蓋。

施順仁強調，當火災發生的同時，現場人員在第一時間有效的先行搶救，避免災害擴大，等到消防人員趕到現場後接手進行專業搶救，就可以大大有效降低災害程度，未來將持續加強工廠員工消防訓練，包括外籍勞工在內，都應該學習如何正確使用消防器材。

鹿港彰濱五路上的合金工廠，今天上午也傳火災。（記者劉曉欣翻攝）