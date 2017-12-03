一時腳滑撞凹警車 毒販露餡遭法辦

警方將衝撞警車的吳姓男子拉下車壓制。（記者李忠憲翻攝）

2017-12-03 16:44

〔記者李忠憲／台中報導〕吳姓男子昨晚駕車停放在某超商門口，因怠速過久遭巡邏警方盯上，他竟「一時腳滑」，誤踩油門倒車撞凹警車車門，隨即遭警方拉出制伏，並起出6小包海洛英及1小包安非他命。吳男否認販毒，但仍遭警方依毒品等罪嫌移送法辦。

大甲分局后里分駐所員警黃強得、陳柔潔，昨日晚間開警車執行巡邏勤務，行經后里區三豐路一家超商時，發現一輛香檳金的自小客車怠速停在超商門前停車格，一停就10多分鐘，車上駕駛則未下車，十分可疑。

2警先將警車停放在小客車後方，堵住去路後上前敲車窗表明要盤查。42歲吳姓駕駛搖下車窗後，竟踩油門倒車衝撞巡邏車。員警立刻掏槍斥喝「不許動」、「下車」，隨後遭警方打開車門拉下車，壓制在地。

有毒品、竊盜等多項前科的吳男供稱，他只是跟朋友約在超商見面，看到警察來一時緊張才誤踩油門，撞壞警車，並不是要逃。毒品則是自己用，沒有販賣。

警方表示，吳男車內的小盒子內裝有海洛英6小袋、安非他命1小包及些許分裝袋。經查發現吳男駕駛車輛車牌是偷來的，對其說法存疑，應是相約在此交易毒品，警詢後依竊盜、毒品及妨害公務罪嫌將他移送法辦。

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吳男開的香檳金小客車，倒車撞凹警車車門。（記者李忠憲翻攝）

警車車門遭撞凹。（記者李忠憲翻攝）