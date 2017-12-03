詐騙集團眼中的3種肥羊「4年級生、退休、女性」

2017-12-03 14:25

〔記者姚岳宏／台北報導〕「喂媽，我換電話了，我公司亟需用一筆錢，你趕快匯給我…」「喂，是我啦！你忘囉？」突然接到許久不見的親友電話，要找自己借錢，好心幫忙卻陷入詐騙集團陷阱，刑事局指出，這種「猜猜我是誰」詐騙手法，近來有升高趨勢，而經常被騙的人特徵只要是「4年級生、退休、女性」。

刑事局統計所有詐騙被害人中，4年級生佔44%，而超過一半的被害人為家管或是退休人士，而女性被害人的比例佔55%，又以「假冒子女（孫子女）借錢」為由借錢，最容易使被害人上當。

警方分析被害人特性，4年級生現年約60歲上下，正是剛退休或待退休年紀，身上都有一筆退休金或積蓄，最容易成為詐騙集團下手對象，受詐金額自3萬元至百萬不等，平均詐騙金額為18萬元，警方提醒，電話裡如提到有關借錢的事，一定要在掛掉電話後再三査證，有任何疑問可撥打165反詐騙專線查詢。

警方指出，嘉義1名65歲章姓婦人很疼愛她的長孫，日前接獲1通未知的電話號碼，對方一接通就跟她聊天跟噓寒問暖，然後問說「知道我是誰嗎？」章婦以為是她調皮的孫子，對方說猜對了以後，便說現在工作不好找，想跟朋友投資法拍屋，向阿嬤借錢30萬元。

對方還說賺大錢後，會包大紅包給阿嬤，章婦為幫助自己孫子創業，依照簡訊傳來的帳號去銀行匯款2次共30萬元，之後假孫子打電話確認有收到，章女士遂打電話跟媳婦分享孫子的上進心，媳婦驚訝表示孫子根本不可能向阿嬤借錢，且現在有穩定工作，一家人才發現遭詐騙。

另名60歲余姓婦人日前接到電話，對方稱是她兒子，余婦雖對電話號碼存疑，對方卻稱「我上次換電話已告訴過你，你忘記輸入更改了」，並表示公司周轉需要錢，余女士一聽兒子有急需，立刻到銀行臨櫃匯出140萬元，後來打電話給兒子的「舊手機」，發現兒子根本沒換電話，才知被騙。