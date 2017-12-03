疑闖平交道撞火車2死 檢方下午相驗查死因

機車起火燃燒付之一炬。（記者林敬倫攝）

2017-12-03 14:31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕擔任廚房助理的23歲陳姓男子，騎乘機車載著14歲陳姓女性友人，昨晚行經宜蘭市新生二路平交道時，疑似闖越平交道，直接撞擊經過平交道的太魯閣號第2節車廂，2人雙雙慘死，屍塊、腦漿四散，此案疑點重重，事故發生原因仍待檢方調查。

事故發生於昨下午5時35分，1列由花蓮開往樹林的台鐵229次太魯閣號，行經宜蘭市新生二路平交道，擔任廚房助手的陳男，搭載另名家住礁溪陳姓少女，不明原因直接闖越平交道，衝撞太魯閣號第2節車廂，機車瞬間起火，2人雙雙死亡，當下由於車速過快，列車機員並不知情，仍繼續往北行駛，直至下輛列車經過才發現有意外發生。

警方於案發後找到2人家屬製作筆錄，2人為何會一起騎乘機車？關係為何？雙方家屬並不清楚；案發後，死者遺體送往員山福園冰存，警方將於下午報請檢方及法醫相驗，釐清死因，事發原因仍待調查。

1男1女機車雙載，昨下午行經宜蘭市新生二路平交道，疑撞斷起西側柵欄，再撞到行經的太魯閣號，當場死亡。（記者林敬倫攝）