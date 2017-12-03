聖馬爾定醫院民權院區火警 疏散3名留守人員

聖馬爾定醫院民權院區地下室起火，消防人員布設水線，不到３０分鐘將火勢撲滅（記者王善嬿翻攝）

2017-12-03 14:28

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市民權路60號「聖馬爾定醫院民權院區」，今下午地下室檔案室1點32分傳火警，當時後方宿舍尚有員工及替代役男等3人，聽到有人大喊「發生火災」，連忙自行疏散到屋外、並未受困；消防人員布設3條水線，花約24分將火勢撲滅，現在進行殘火處理並逐層搜索看，預防火勢沿管線延燒情形。

火警地點 疑檔案資料室起火

現場指揮官、市消防局第二大隊副大隊長蘇莫捷表示，現場為地下室火警，疑似為檔案資料室起火；聖馬爾定醫院副院長蔡文德說，該院區沒有住院院民，主要有行政部、精神部跟中華聖母社會福利基金會辦公室，以及中醫、精神科白天門診部，今天因星期日休診、並無人員在裡面，至於為什麼起火還會再了解。

（更新時間：14:47分）

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