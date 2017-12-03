老相好1次買3節被查獲 激情NANA嘆白忙一場

警方前天到商旅查緝，當場查獲NANA及1次買3節的老點尋芳客。（記者許國楨翻攝）

2017-12-03 14:13

〔記者許國楨／台中報導〕泰籍女子NANA以旅遊名義來台卻從事賣淫，因臉蛋身材姣好生意興隆，警方前天循線到她進駐的商旅查緝，她供稱每次交易3000元可以拿到1000元，被查獲當天已完成3起性交易原本想休息，哪知道前一天的客人再次上門還一次就付了9000元，只好繼續工作，得知被逮後除了罰錢和遣送出境外，賣淫所得還會被沒收直嘆︰白忙一場。

台中市第一分局大誠分駐所日前獲報，轄內某商旅疑有應召業者媒介泰籍女子從事性交易，經訪查與蒐證後前天見時機成熟上門查緝，當場查獲相鄰兩房正從事性交易男女，擴大追查後又查獲4名已完成交易不久正候客中的泰籍女子，同時將擔任馬夫的蔡姓男子一併帶回偵辦。

警方調查，27歲蔡男原本是Uber代駕司機，未婚的他平時在工作空檔時間也會利用網路論壇前往尋歡，近來因代駕司機競爭激烈，收入不穩定，蔡男在應召站業者慫恿下，除了尋歡外也兼差幫忙接送，10月中旬起更全職負責將應召站在國外招攬、以旅遊名義來台的泰籍女子接送至商旅進行性交易。

23歲的泰籍女子NANA供稱，每次交易收費3000元她可以拿到1000元，被查獲當天已經完成3起性交易，原本想休息了，哪知道前一天的客人再次上門，還一次就付了9000元，只好繼續工作，一聽到被逮後除了罰錢和遣送出境外，賣淫所得還會被沒收後直呼白忙一場，早知道堅持休息就沒事了。

張姓尋芳客則說，前一天第一次光顧NANA覺得「物超所值」，隔天又來怕被打擾所以先點2節，後來不過癮再加1節，共花了9000元；警方則在訊後訊後將負責接送的蔡男依妨害風化罪嫌送辦，涉及性交易的泰女及尋芳客依社會秩序維護法移送裁處。