偷車換車牌還盜刷卡 2賊貓空山區翻車就逮

2017-12-03 13:05

〔記者姚岳宏／台北報導〕41歲林姓男子涉嫌在大台北地區多次竊取車內財物，上月中旬行竊時，發現車內有信用卡及備用車鑰匙，竟將車開走，一路往桃園方向賣場及超商瘋狂盜刷近4萬元，期間還不斷偷車牌更換，警方昨在北市興隆路四段發現賊蹤，一路尾隨追車，最後林男在貓空山區翻車就逮。

台北市文山區11月19日清晨發生汽車竊盜案，歹徒隨意竊取路邊車輛，並趁被害人尚未發現之際，使用被害人放置在車上信用卡，盜刷購買衣物及遊戲點數，待被害人發現車輛失竊，又接獲銀行簡訊通知信用卡遭盜刷，雙重打擊下，氣急敗壞向警方報案。

文山一分局調閱附近監視器，發現該贓車曾經過興隆路四段一帶，且懸掛車牌屬失竊車牌，復興派出所副所長立即率員前往附近埋伏，昨日凌晨發現林男正駕車尋找作案目標，隨即尾隨該車並通報線上警力支援，林男發現警方在後追緝，即加速往貓空山區逃逸。

林男由於路況不熟，竟在貓空山區失控翻車，警方當場除逮林男外，另在車上副駕駛座的37歲蔡姓男子身上，搜出大麻毒品及偽造身分證件。

警方調查，林男目前因毒品及竊盜案遭北檢通緝，蔡男亦有毒品刑案紀錄，兩嫌並涉及大台北地區多起打破車窗竊案。

警詢時林男承認偷車及偽造文書等犯行，但對已換過兩次車牌，警方還能抓到他感到訝異；警詢後依毒品、竊盜、偽造文書等罪嫌將兩人移送檢方偵辦，並擴大清查是否涉及其他刑案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音