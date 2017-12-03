救命利器「自動心肺復甦機」北市消防局即起全面配置

2017-12-03 11:50

〔記者姚岳宏／台北報導〕經由民間善心人士、團體及宮廟大力相挺，台北市消防局得以在今年12月全面配置「自動心肺復甦機」在所有分隊，此機器不僅能持續提供OHCA患者高品質CPR，亦能在救護人員搬運及送往醫院期間不間斷的施予CPR，降低施救者在送醫過程中的風險，將再提升到院前緊急救護的執行效率。

消防局指出，台北市救回的OHCA（到院前心肺功能停止）患者康復出院人數，再創歷年新高，今年截至11月底到院前無呼吸、心跳之患者，經急救康復出院已達107位，已突破105年全年人數，自民國88年「金鳳凰專責救護隊」成立迄今，成功拯救812名OHCA患者康復出院，這812人康復出院，不只是讓他們在出院後，仍能和以前一樣工作及自理生活，最難能可貴的是，這812人代表著是812個完整的家庭。

消防局表示，台北市每年約有13至14萬次的緊急救護案件，平均每4分鐘就有1趟救護案件，市長柯文哲上任後很重視緊急救護，104年時已成功讓102位到院前心肺功能停止患者康復出院，105年更將人數提升至105位，這康復出院的績效是之前的兩倍，今年康復出院人數更創新紀錄。

另三大急重症績效也相當亮眼，重大創傷患者直送適當醫院執行率為87.9%；缺血性腦中風病患血栓溶解劑（rt-PA）施打率達13.78%；實施到院前12導程心電圖確診為心肌梗塞救治7人。此外，為提升OHCA患者能即時接受CPR急救，消防局積極教導民眾如何實施CPR與AED勇於實施急救，並持續強化119派遣員正確辨識OHCA患者、即時線上指導CPR操作，截至10月旁觀者執行CPR比率已達39%。