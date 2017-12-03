彰濱工業區一早工廠火警 區外合金廠續傳火災

通往鹿港彰濱工業區的聯絡道路也傳鋁鎂合金工廠火災。（記者劉曉欣翻攝）

2017-12-03 10:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰濱工業區鹿港區今天一早將近7點，才傳出金屬提煉工廠火災，火勢才剛撲滅沒多久，今天上午9時許又傳出鹿港彰濱五路的鋁鎂合金工廠火災，幸好這兩起火災都沒有人員受傷，由於彰濱五路是通往鹿港彰濱工業區聯外道路，區內、區外相繼傳出火災，令消防人員疲於奔命！

彰化縣消防局第三大隊大隊長施順仁表示，鋁鎂合金工廠集塵室在做拆除時，不慎造成火災，由於金屬鎂燃燒有禁水性，無法灌水搶救，還好工廠本身就有消防砂，工廠人員在第一時間有先緊急處理，消防人員接手後，再繼續以消防砂來撲蓋滅火，並進行後續處理，在將近10點把火勢熄滅。

施順仁指出，消防人員到場接受後，研判集塵室的金屬鎂殘存有限，因此，在消防砂緊急處理之後，以水柱來採取防護，避免火勢擴大。

「怎麼一直聽到消防車出動的聲音？」鹿港居民從一大早就不安寧，一直聽到消防車出動的聲音，得知先是彰濱工業區內的金屬提煉工廠火災，火勢才剛熄滅沒多久，又傳出通往鹿港彰濱工業區的聯外道路的鋁鎂合金工廠火災，還好都沒有人員受傷，真是不幸中的大幸。

通往鹿港彰濱工業區的聯絡道路上，傳出鋁鎂合金工廠火災。（記者劉曉欣翻攝）