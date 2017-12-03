騎車墜大排閃過高壓電 奇蹟！婦人骨折獲救

消防人員以消防梯攀降到溝底，將墜落溝底的婦人救出。（記者湯世名攝）

2017-12-03 10:40

〔記者湯世名／彰化報導〕又掉車！彰化縣花壇鄉斑鳩路因沿線幾無護欄，多年來不少汽機車墜入大排，今年獲撥款興建部分路段護欄，不料今天上午驚傳1名婦人騎機車行經尚未設護欄路段時衝入深達6公尺的大排，機車全毀，婦人奇蹟似的閃過一旁的高壓電線，全身多處骨折待援，消防單位獲報將她救出送醫急救。

消防單位調查，這起連人帶車衝入大排的事故發生在今天上午10時左右，1名婦人騎機車行經花壇鄉斑鳩路、彰員路口時，突然衝往斑鳩路旁深達6公尺的大排水溝內，所幸排水溝內並無溪水，機車全毀，婦人倒地全身多處受傷哀號不止。

有民眾路過該處聽到哀嚎聲前往查看，赫然發現排水溝底竟然躺著1名婦人，趕緊向消防單位通報，消防局派員趕往救援，攀降消防梯到溝底，赫然發現一旁就是高壓電線，直呼婦人：「真是命大！」若連人帶車撞擊高壓電線，後果不堪設想，消防員將她固定在擔架上，救上岸後火速送醫急救，所幸僅多處骨折，無生命危險。

地方民眾指出，斑鳩路因部分路段無護欄，多年來傳出無數起汽機車行經該處時摔入溝底事故，車毀人傷，好不容易今年中央、地方政府撥經費興建部分路段護欄，但仍有一小段路還未設置護欄，平常他們以保麗龍箱替代來示警，不料效果有限，希望相關單位能趕緊將最後一段施設護欄，否則類似事件恐將仍層出不窮。