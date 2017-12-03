嘉市鬧區火災 疑小孩玩火釀災1死3傷

嘉義市北榮街一戶民宅昨天下午火，消防人員灌救滅火，並搜索火場尋找受困5歲男童，遺憾尋獲為時已晚，他已受烈火濃煙而無生命跡象，圖為消防抱往生男童離開火場。（記者陳璟民攝）

2017-12-03 03:23

〔記者王善嬿、陳璟民、曾迺強／嘉市報導〕嘉義市鬧區北榮街65號兩層樓民宅，昨天下午近3點發生大火，造成祖孫三代4人當中的5歲翁姓男童命喪火窟，另2女1男雖及時逃生，但56歲婦人曾美渝軀體30%燒燙傷、胸肺部吸入性嗆傷，送醫氣切後轉燒燙傷中心治療，其子、24歲李晉瑋輕微嗆傷，轉普通病房治療，4歲翁姓女童飽受驚嚇，幸無受傷，已出院；曾、李昨脫險後曾透露，疑因小孩玩火釀災，市消防局將調查釐清。

依消、警的了解，這間失火的房子是磚木造建物，一樓磚造、二樓木造，為曾婦與兒子李男租賃當作修改衣服、縫製禮服的店舖兼住處，已經住4年多，這一對小孩子的父親，與李男是同母異父（母都是曾婦）的兄弟關係。

昨因火舌燒毀屋內上下一、二樓的樓梯，曾婦與其孫女倉皇爬到二樓陽台外的遮雨棚，經鄰居、三盛行窗簾店方姓老闆提供鋁梯協助脫困，李晉瑋自行從一樓逃生；不過，曾婦因孫子仍身陷火場，與李男一度想再衝入屋內救人，被消防人員攔阻。

消防人員佈線射水壓制火勢，並架梯攀進二樓搜救男童，下午3點33分在離樓梯口1公尺處發現他時，他已全身被灼傷，部分皮膚燻黑，肢體僵直，沒有生命跡象，送聖馬爾定醫院急救，仍宣告不治。

消防救災期間，幾名與曾婦私誼甚篤的鄰婦，在火場外誦念佛號，祈禱男童生還，可惜事與願違，都難過落淚；有一鄰婦說，男童與父母住在台中市沙鹿區，因母親車禍致腳部受傷，不方便照顧孩子，週二（11月28日）才由父親到嘉市阿嬤家暫住；男童父親聞訊從台中市趕來嘉市，在醫院見稚子冰冷屍體，當場悲痛哭喊「我孩子被燒死了」。

由於曾美渝臉部與身體燒燙傷面積30%，胸肺部有吸入性嗆傷，在嘉義基督教醫院施作氣切手術後，晚上6點10分轉至嘉義長庚醫院燒燙傷中心治療，無生命危險。

市消防局下午3點獲報派遣5個分隊人車趕往搶救，由於屋內有木造物，加上堆放衣物、布料等易燃物，火勢迅速延燒且竄出滾滾濃煙，經射水灌救於3點26分控制火勢，3點49分撲滅，初步調查起火點在2樓，確切釀災原因待鑑定釐清。