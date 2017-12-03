4度電梯內性騷OL挨罰 色男竟自比鄭捷案受害者

2017-12-03 00:12

〔記者吳政峰／台北報導〕北市一名妙齡OL阿茹（化名），去年上班搭乘電梯，4度遭同一名男子性騷擾，時隔多日報警，監視影像已洗掉，但阿茹憑藉記憶，指認出同棟大樓李姓員工涉案，警方遂依違反「性騷擾防治法」函送台北市政府，裁罰李男2萬元；未料李男反批阿茹「三姑六婆」，還說慘遭不認識的阿茹誣陷，跟鄭捷案受害者一樣衰，提告抗罰；但法官發現亦有不少OL控李性騷，綜合判斷後判他敗訴；可上訴。

承審的台北地院表示，小茹與李男素昧平生，無誣賴必要，卻直接說出他的眼鏡、身高、年齡、衣著及裝扮等特徵，相片指認亦無誤，若不是曾遭性騷擾，怎麼可能如此印象深刻？

法官查出，同棟大樓還有不少粉領族慘遭李男性騷，地點遍及電梯及大樓周遭，北院已有4案判決他該罰，因此本案就算沒有監視畫面，仍可依被小茹陳述與其他證據判斷性騷之實。

去年5月間，小茹早上9點多上班搭電梯，接連4日遭同一名男子摸背碰手，隱忍多日才報警，她具體形容該男「戴粗框眼鏡，深藍色襯衫，牛仔褲，中年男子，身高應該175公分，身材中等」，看完警方提供的照片，小茹咬定李男就是涉案者。

李男通盤否認，痛批沒有人證、物證，小茹指控全是個人想像、喜好、揣測，就像是菜市場一些三姑六婆，茶餘飯後胡亂編造的閒言閒語，也如同叛逆、幼稚、無聊、惡意的中小學生呼朋引伴去惡整一個人，惡意胡鬧。

對於裁罰書上指小茹不認識李男，無誣陷必要，李男對此深表不滿，指鄭捷不也殺害不認識的人嗎？自己才是本案的受害者。