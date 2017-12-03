國一就被性侵 她泣訴：上午是爸爸、下午換叔叔

2017-12-03 00:00

〔記者王捷／台南報導〕小萱（化名）曾因竊盜、未成年坐檯進入感化院，3年前她向院內老師泣訴，遭父親性侵，調查後又發現對小萱性侵的還有叔叔，有時上午爸爸性侵完，下午換叔叔性侵，叔叔將小萱打暈、拿瑞士刀刺小萱頸部脅迫性侵，小萱自稱不想告誰，只想過好日子，但最後父親因為證據不足不起訴，台南高分院則依攜帶兇器強制性交罪，判叔叔8年6個月徒刑。

85年次的小萱，在15歲那年因為連續逃學、翹家，加上有竊盜、坐檯陪酒的關係，進入感化院，根據判決書指出，當時院內的老師指出，平常小萱就是看起來心裡有事、屬於比較壓抑的孩子，他在收到一件院生遭到父親性侵的案件後，疑似勾起小萱不好的回憶，小萱才會來找他。

3年前，小萱向老師供稱，自己也曾經遭到父親性侵，在院方轉介給相關單位調查後，還發現性侵小萱的還有叔叔。小萱說，大概在國一期間，她常一個人在家，平常照顧她的阿嬤則是在做生意，有時在家，父親、叔叔喝醉後都會向她要錢，父親喝醉後還會強暴她，有時候上午父親性侵她、下午就換叔叔來性侵她。

判決書指出，小萱有印象一次，叔叔向她要錢，但沒有要到，就出手把她打暈，醒來時叔叔就在脫褲子，準備強暴她，她有反抗，另一次叔叔拿一把瑞士刀出來，往她脖子上插，然後完事後還射在裡面，她鎖骨上約1公分多的傷口，就是當時留下來的。

被性侵後小萱不想回家、逃學，阿嬤常常拿父親、叔叔出來壓他，但他不敢跟阿嬤說，在報紙上看到有徵坐檯小姐，才決定去坐檯陪酒，之後小萱就進入感化院。

檢方依據小萱的供詞、鎖骨上的傷痕還有小萱說出供詞的情緒，並堅持不想對任何人提告，想讓大家過好日子，認為叔叔涉嫌攜械強制性交，父親則是因為罪證不足沒有起訴，叔叔對一審判決不服，二審判決書指出，叔叔辯稱，是某次叫小萱做家事有衝突，小萱才會挾怨報復，但法官沒有接受，對叔叔判處8年6個月徒刑。

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