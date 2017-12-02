顧立雄、羅秉成現身寧夏夜市 攏是為了這個人

2017-12-02 23:15

〔記者吳政峰／台北報導〕大忙人金管會主委顧立雄、行政院政務委員羅秉成2日晚間現身台北寧夏夜市，不是用餐，也不是考察，而是為了一位市井小民而來，今年11月20日獲判無罪確定的鄭性澤，他被羈押5231日，屢遭判死。

鄭性澤15年前被控殺警，歷審均判死，廢死聯盟執行長林欣怡與理事張娟芬看到他的卷宗，直覺一個字「怪！」深入了解後發現他的罪證不足卻遭判死，立刻展開救援行動，時任律師的羅秉成與顧立雄得知後，也積極奔走營救。

3年前，廢死聯盟等團體開啟了「鄭性澤一直玩一直玩一直玩」活動，並在寧夏夜市舉辦音樂晚會，會場旁放了一個鄭性澤的人形立牌，供民眾拍照打卡；3年後，同一個地點，同一個轉角，鄭性澤本人現身會場，呼吸著新鮮空氣，開心和民眾拍照。

「我是無罪的！」鄭性澤表示，感謝所有持續救援他的人，也希望司法院能聽見底層的聲音。

羅秉成說「非常激動！」，他3年前許了一個願，希望鄭性澤有朝一日能到寧夏夜市跟大家道謝，今日終於實現了，期盼這份感動、力量能一直傳達下去。

顧立雄則引用羅秉成的話「路人可能是貴人」，勉勵在場的人只要願意伸出雙手，都可能成為陌生人的貴人。

冤獄平反協會宣傳部主任柯昀青表示，鄭性澤被關前，原在台中夜市擺攤，因此今日特地讓他重返夜市，並帶著20年前的生財工具「彈珠台」，與小朋友一同打彈珠，象徵重生意味濃厚。

今日還有立委尤美女、金曲獎與金馬獎得主林生祥等人出席，林生祥特地獻奏，吸引不少路過民眾駐足聆聽。