外國女子搭火車翹腳占兩位博愛座 網友罵翻

2017-12-02 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕今晚有網友在搭乘火車時，拍下一名年處妙齡的外國女子，她坐在博愛座上，並把一雙長腿翹起直占兩個位子，臉上還掛著笑容；網友紛紛質疑老外超不懂禮儀，憤怒表示「這真的太誇張」、「應該當下制止她不用客氣」、「台灣人遇到外國人是不是就矮了一截！」

網友於「瑞芳大小事」臉書社團發文表示，今（2日）晚在瑞芳到台北的區間車上，看到一名超不懂禮儀的「阿斗仔」，指：「妳腳酸了坐博愛座沒關係，但雙腳也坐上去了，真是在台灣對外國人太友善的關係嗎？台灣人在國外一點小失態就被嫌沒水準，我們對她們卻如此沒辦法！」

從照片可看出，這名外國妙齡女郎悠哉地坐在博愛座上，身體坐在左側的位子、長腿則翹在右側的位子，並把後背包放在兩者中間，就這樣很自然地霸占了兩位，臉上還掛著笑容。

文章才出3小時就引發網友熱烈討論，有人說「確實有過份了」、「撇開博愛座爭議不說，一個人坐兩個位置，在她自己的國家可以這樣坐嗎？」但也有人緩頰或許沒人用英文告訴她，但馬上就有網友表示「博愛座的牌子標有英文啊！」

據《聯合報》，台鐵瑞芳火車站長陳義忠說，博愛座有圖示、也寫有英文字樣，標示相當清楚，雖沒有硬性規定一般人不能坐，但應是「一人一位」，一人翹腳占兩位實在很不雅觀；如果有乘客發現並向車長反映，他們會當場進行規勸。