掰「不知小姐幫客人打手槍」 色情按摩業者遭法官狠打臉

2017-12-02 22:47

〔記者吳政峰／台北報導〕許、陳二男是色情按摩店負責人與櫃台，協助男客選妃，並從中抽頭獲利，今年被喬裝尋芳客的員警查獲，依妨害風化罪法辦；兩男矢口否認知悉小姐幫客人打手槍，但法官發現包廂門上有貓眼，隱密性低，木板隔音效果奇差，認為小姐與顧客嬉戲、挑逗言談、呻吟等各類淫聲浪語，外面都聽得到，若沒許、陳二男容許，怎麼可能毫無掛慮提供性服務，判兩人4月徒刑，可易科罰金12萬元。

台北地院質疑，兩男自稱為了小姐安全，才在包廂門上裝貓眼，但由外監控內，幾無隱密性，小姐怎麼可能冒著被發現的風險，暗自性交易？兩男又說，會不時在外巡房，聆聽包廂有無異樣，但隔音極差，小姐與顧客在內裸露互摸，發出的淫聲浪語，兩男聽不見嗎？

北院指出，男客支付2300元給櫃台，可享有半套性服務，無須額外付錢，小姐若沒朋分金錢，何必幫客人打手槍？足認櫃台人員有容留猥褻行為營利犯行。

今年2月間，警方獲報，這家按摩店提供選妃打手槍服務，便派兩名員警假扮尋芳客上門消費，員警入內後，支付4600元給櫃檯，櫃台人員帶領兩人到不同包廂，過沒多久，又帶了6名身材姣好女子進入包廂供挑選。

員警選妃完畢，先換上紙內褲，趴著讓小姐按摩背部與腿部，約半小時後翻身，赫見一對雙峰裸露，立刻表明身分並通知埋伏警力，小姐承認替男客打手槍賺錢，櫃台向每名客人收取2300元，她們可從中分得1000元。

許、陳二人則是全盤否認，聲稱每小時2300元純屬按摩費，小姐也辯稱為了賺小費才提供半套性服務，但男客否認有給小費，因此「佛心」免費打手槍，未獲法官採信。