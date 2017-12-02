鄭性澤從死刑變無罪 赴寧夏夜市擺攤道謝

2017-12-02 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕「鄭性澤殺警案」於今年10月由高等法院台中分院改判無罪後，被槍殺警員妻兒隨即請求檢方上訴；台中分院檢察署於上月20日駁回家屬聲請，鄭性澤無罪確定。鄭性澤於今（2日）晚的「鄭性澤夜市人生」活動中表示，能站在這邊真的很不可思議。

據中央社報導，冤獄平反協會執行長羅士翔今晚受訪時表示，今晚辦這場活動的緣由起因為3年前鄭性澤的夥伴帶著鄭性澤的人型立牌到寧夏夜市辦活動，希望讓民眾知道這起死刑冤案，因此鄭也希望回到捲入案件前的夜市擺攤工作來向大家道謝。

羅士翔表示，很高興法官改判鄭性澤無罪，目前還有「謝志宏案」、「邱和順案」等岌岌可危的死刑冤案，希望一併讓社會大眾了解、關心。

鄭性澤說，3年前聲援他的律師羅秉成希望他能回到夜市跟大家致謝，如今獲判無罪定讞是因靠著義務律師團以及大家的努力，所以到這跟大家說謝謝、表達感恩；也希望司法院能聽進底層的聲音，雖然目前尚未想到未來的規劃，但為平冤事項擔任志工是一定的。

鄭性澤於15年前的豐原「十三姨KTV」槍戰中遭指控殺警，被法官判處死刑定讞；但在去年3月，台灣高等法院台中分院檢察署檢察官查出4個疑點，裁定鄭案暫停執行，成為檢方為定讞死刑犯提再審首例。今年10月台中高分院逆轉改判無罪，遭槍擊身亡的警員蘇憲丕妻兒事後具狀請求檢方上訴。台中分院檢察署於上月20日駁回家屬聲請，鄭性澤無罪確定。