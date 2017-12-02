12/2 大福彩頭獎、大福獎摃龜 今彩539頭獎中2注

2017-12-02 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月2日）開獎的第106000096期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000288期今彩539頭獎共2注獲得，分別由新北市汐止區樟樹一路128號的「壹陸發企業社」以及台中市太平區永成里長億路26號1樓的「超喜公益彩券行」開出。

第106000096期大福彩中獎號碼為：「05、13、18、21、27、31、38，特別號09」，頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得25萬元；參獎共76注獲得，每注可得4000元；肆獎共1326注獲得，每注可得400元；普獎共10299注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎6注獲得，每注可得10萬元。

第106000288期今彩539中獎號碼為「03、05、17、23、37」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共186注獲得，每注可得2萬元；參獎共6546注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬9218注獲得，每注可獲得50元。

第106000288期39樂合彩中獎號碼為「03、05、17、23、37」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共161注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6329注中獎，每注可得1125元。

第106000288期3星彩中獎號碼為「747」，正彩共85注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000288期4星彩中獎號碼為「7432」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」